Duvan Zapata si è scatenato contro l’Atalanta, sua ex squadra: così il colombiano numero 91 diventa devastante

Dopo la sconfitta di Bologna, il Torino si è subito rialzato. Quella contro l’Atalanta è stata una partita perfetta, terminata con il risultato perfetto. Duvan Zapata è stato assoluto protagonista della gara, con una doppietta, proprio contro la sua ex squadra. Questo è il vero Zapata: così il numero 91 colombiano diventa devastante. Contro la Dea ha giocato benissimo, facendo tutti i movimenti che una punta vera e propria deve fare. I due gol sono stati entrambi decisivi. In mezzo c’è stato anche il rigore di Sanabria, che avrebbe voluto battere lui. Il primo gol è arrivato nel primo tempo, al 22′. Destro-sinistro di Vlasic in area e Zapata con il sinistro stoppa il pallone e fa gol. Il secondo gol è arrivato invece al 90+5′, sempre su assist di Vlasic. Con il destro, un altro gol da attaccante vero. Finora il classe 1991 aveva segnato solo contro la Roma, poi si era bloccato. Le prestazioni sono sempre state buone, ma al Toro mancavano i suoi gol.

Le lacrime dopo la doppietta

Dopo la partita, Zapata si è commosso ed è scoppiato in lacrime. Tanto affetto da parte di tutto l’ambiente per lui. Queste sono state le sue parole: “Da quando sono arrivato qui, mi hanno tutti fatto sentire importante. Ci sono state cose interne, dov’ero prima, che negli ultimi giorni di mercato non mi hanno valorizzato”. Per ritrovare il sorriso, i gol ed emozionarsi Zapata aveva bisogno di fiducia. Fiducia che ha trovato nel Toro, che adesso è la sua nuova famiglia e soprattutto in Juric, che lo ha sempre fatto giocare.

Juric lo adora

Juric adora il suo centravanti, che fa coppia con Sanabria. Ha parlato così dopo il 3-0: “Zapata è spettacolare dal primo giorno, porta allegria e serenità, gli devi volere bene. Ha un grandissimo cuore e oggi ha dimostrato quanto vale. Zapata ha segnato e ha pianto: vuol dire che non esistono solo professionismo e soldi, ma c’è tanto cuore”. Il Toro si coccola il suo bomber, che non deve fermarsi.