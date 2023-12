Le parole di Ivan Juric, tecnico del Torino, al termine della vittoria per 3-0, in casa contro l’Atalanta di Gasperini

Juric ha parlato al termine di Torino-Atalanta: “Zapata è spettacolare dal primo giorno, porta allegria e serenità, gli devi volere bene. Ha un grandissimo cuore e oggi ha dimostrato quanto vale. Siamo tutti contenti che sia con noi e che si trova bene. Dopo la sosta abbiamo preso un altro tipo di strada, abbiamo fatto bene nonostante i risultati. Oggi abbiamo giocato veramente bene, rischiando poco, da grande squadra. Il Toro è speciale, ha una storia particolare, con tifosi e sentimenti speciali. A volte i sentimenti sono esagerati ma è giusto così. Quando hai una storia diversa è così. Zapata ha segnato e ha pianto: vuol dire che non esistono solo professionismo e soldi, ma c’è tanto cuore. C’è tanta sintonia in squadra tra di noi. Quando metti uno come Vanja in porta, è una sfida. Per me l’importante è che lavori forte. Siamo contenti di lui, ha tanto potenziale. Oggi è stato perfetto e bravo. Anche se andiamo in vantaggio, continuiamo a giocare. Dobbiamo continuare così: calma e serenità. Stasera si è visto che siamo sulla buona strada”. Poi si è rivolto a D’Aversa: “Giocare contro di lui è tosta, lo stimo molto. Ha fatto un passo in avanti nella sua carriera. Non siamo amici ma quasi”. Infine su Gasperini: “Ha influito su di me, è come un padre”.