Duvan Zapata ha deciso il match contro l’Atalanta con una doppietta: ecco le sue parole al termine della partita

Duvan Zapata ha parlato al termine della partita. Il giocatore era in lacrime: “Da quando sono arrivato qui, mi hanno tutti fatto sentire importante. Ci sono state cose interne, dov’ero prima, che negli ultimi giorni di mercato non mi hanno valorizzato. Sono stato accolto nella migliore maniera qui e sto superando le difficoltà. Mi ha fatto piacere rivedere i miei ex compagni”.