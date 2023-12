Le parole di Gasperini, tecnico dell’Atalanta, al termine della sconfitta per 3-0, in trasferta contro il Torino di Juric

Gasperini ha parlato al termine di Torino-Atalanta: “Ci sarà il tempo per dare spiegazioni, non si devono fare adesso. Prima prestazione veramente brutta della stagione. Ci sono anche troppe assenze, ma in questo momento la squadra non ha tutta la stessa mentalità. Abbiamo bisogno di ragionare bene. Ci sono state anche prestazioni buone, alcuni giocatori sono stati di grande esempio, non buttiamo via tutto. Alcuni giocatori invece, hanno bisogno di tempo: faticano a capire la mentalità dei compagni e della squadra. De Ketelaere ha fatto alcune cose buone, è stato un buon riferimento. L’ammonizione di Buongiorno è arrivata tardi. Lui ha subito molti più falli, se guardiamo l’ammonizione di Scalvini. Il Torino ha fatto una buona partita, ma era alla nostra portata. Zapata lo conosciamo bene, sono contento per lui”.