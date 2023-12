Le parole di Koffi Djidji, difensore del Torino, al termine della partita vinta per 3-0 in casa contro l’Atalanta

Koffi Djidji è finalmente tornato in campo. Queste sono state le sue parole dopo la partita: “Una bella partita, tosta, non abbiamo preso gol, quindi è stata una partita proprio giusta. Sono contento per i tifosi e per noi, era da tempo che volevamo vincere contro l’Atalanta. Ho lavorato tanto, non era facile. Non sono ancora al top, ma sono sulla strada giusta. Juric ha bisogno di me: mi ha detto di entrare e di fare il mio lavoro. Zapata è umile, ma ha esperienza. Così lavorerò forte in allenamento. In vista della prossima partita, prendiamo i gol e il fatto di essere stati cattivi nei duelli.