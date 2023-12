Il Torino vince e convince contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: le parole di Raoul Bellanova al termine della gara

Il Torino batte l’Atalanta nel posticipo della 14ª giornata di Serie A. A decidere il match la doppietta di Zapata e il gol di Sanabria su calcio di rigore, che hanno fissato il risultato sul 3-0. Al termine della gara Raoul Bellanova ha parlato ai microfoni di Torino Channel.

Le parole di Bellanova

Dispiaceva per le ultime partite perché secondo noi non abbiamo raccolto quanto seminato, ma non abbiamo mollato durante la settimana e il mister ci teneva sempre sull’attenti e svegli, perché è la prima persona che crede in noi e ci ha creduto sin dalla prima partita. Stasera siamo scesi in campo con la giusta cattiveria perché sapevamo che potevamo vincere, come sappiamo che se abbiamo la testa giusta possiamo vincere contro qualsiasi squadra. Sono arrivati questi tre punti e siamo veramente contenti, però diciamo che è un punto di partenza. Ancora non si è fatto nulla.

A Bologna c’è stato annullato un gol del vantaggio per una serie di errori negativi che ci stavano venendo contro. Anche con tanta sfortuna ci siamo un po’ demoralizzati e abbiamo subito il 2-0. Ma ci siamo ritrovati e siamo in condizioni ottimali e stasera si è visto. Spero che possiamo continuare così a partire dalla trasferta di Frosinone. Secondo me il calcio dipende tutto dalla testa. Se la testa funziona funzionano gambe e piedi. Siamo entrati con la testa giusta, ma già in settimana si percepiva che c’era questa sensazione. C’era grandissimo entusiasmo e stasera lo abbiamo dimostrato per tutta la partita. Il mister mi chiede sempre il massimo e sono veramente contento per questo, perché solo dalle sue correzioni posso crescere. Sono veramente contento che crede in me e che abbia creduto in me dalla prima partita, quando faticavo a inserirmi nella squadra e a far vedere il miglior Raoul. Ora penso di essere in condizione e di star facendo bene. Spero di regalare una gioia ai tifosi con un gol al più presto. Adesso ci godiamo questa serata, ma poi si resetta tutto e già da domani mattina pensiamo alla prossima partita.