Juric sul serbo ha detto: “Non è accettabile che non si alleni bene”, non parlando di alcun infortunio

Quello di Nemanja Radonjic, in casa Toro, è un caso sempre più misterioso. Il numero 10 del Torino sta giocando sempre meno e contro l’Atalanta non è stato convocato. Dopo la vittoria per 3-0, ha parlato il presidente Urbano Cairo. Lui, sul caso Radonjic, ha detto: “Si è fatto male al flessore e non poteva giocare, che abbia litigato è una gran pa**a, lui come Pellegri hanno avuto un problema fisico”. Quindi, stando alle sue parole, si tratterebbe di un infortunio. Anche Juric e Vagnati si sono espressi in merito, ma affermando cose diverse, smentendo il presidente e confermando le indiscrezioni della vigilia: una discussione in allenamento ha portato alla decisione di non convocare il serbo.

Le parole di Juric

Juric ha detto: “A volte non riesce ad allenarsi bene, non è accettabile. Dispiace perché è un giocatore di talento. Sta buttando la carriera. Deve fare passi avanti come comportamenti. Guardi l’esempio di Vlasic che lavora sodo e cresce. Spero che capisca. L’anno scorso ha fatto più minuti nella sua storia da calciatore, vuol dire che abbiamo dato tutto quello che c’era da dare fra amore, attenzione e spiegargli come bisogna comportarsi”.

Vagnati: “Tutti devono rispettare i valori del club”

Parole ben diverse da quelle di Cairo: quanto detto da Juric è stato poi ripetuto anche da Vagnati, sempre a Sky: “Radonjic non è sul mercato, è del Torino. Magari la prossima partita giocherà. Chiaramente come tutti i giocatori deve rispettare i valori del club, e tutti dobbiamo rispettare le scelte tecniche di Juric”. Quindi scelta tecnica o problema fisico? Le parole del dt granata così come quelle dell’allenatore farebbero pensare non a un problema fisico quanto a uno disciplinare, come già accaduto in passato.