Dopo le accuse di revenge porn e lo speciale andato in onda sulla Rai, i tifosi prendono posizione

Continua la vicenda legata a Demba Seck, giocatore del Torino. Il calciatore è accusato di revenge porn. Lunedì sera, nel programma FarWest della Rai, c’è stata la testimonianza di due ragazze. Secondo quanto riportato durante la trasmissione il giocatore avrebbe minacciato una delle ragazze di fare girare i video intimi che sarebbero stati registrati senza consenso. I tifosi del Toro e non solo, non ci stanno: nelle ultime ore sui social sta spopolando l’hashtag #dembaseckout. Non sono poche le persone che lo vorrebbero fuori rosa. Inoltre, da mesi ormai, il numero 23 granata ha bloccato i commenti sui suoi profili social.

Il campo non aiuta

Seck che non sta facendo bene nemmeno in campo. Dopo il passaggio di Juric dal 3-4-2-1 al 3-5-2/3-4-1-2, il senegalese ha sempre meno spazio. In 7 presenze, tra campionato e Coppa Italia, 0 gol, 0 assist e 1 cartellino giallo. Da quando è arrivato al Toro, nel gennaio del 2022, non ha mai fatto né un gol né un assist. Juric di occasioni gliene ha date parecchie.