L’attuale proprietario dell’Associazione Calcio Savoia 1908 ha voluto visitare il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata

Emanuele Filiberto di Savoia, proprietario dell’Associazione Calcio Savoia 1908, ha visitato il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Al termine della sua esperienza Emanuele Filiberto ha donato anche una targa della Real Casa Savoia, dedicata al Grande Torino. “Per noi è stato un onore storico poter raccontare quello che facciamo e divulghiamo al Museo. E un piacere perché la sua fede calcistica non è la nostra, ma come sempre, raccontiamo la nostra storia con assoluto rispetto delle altre. Abbiamo apprezzato l’interesse dimostrato per i cimeli e per i nostri racconti”, ha scritto la pagina del Museo sui propri profili social.