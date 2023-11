Il difensore vede sempre più vicino il ritorno in campo: ora si sta allenando al Filadelfia per tornare a disposizione dopo la pausa

Il rientro di Koffi Djidji è più vicino. Il difensore è fuori dall’inizio della stagione per le complicanze di un’ernia inguinale, che lo hanno costretto a tornare sotto i ferri dopo un primo intervento. Tempi di recupero dunque raddoppiati e ben 12 gare saltate per infortunio: una perdita importante per il Torino e per Ivan Juric, che ormai da settimane sono costretti a fare i conti con i problemi che affliggono la difesa. Ma il peggio sembra ormai passato: il francese è infatti tornato ad allenarsi al Filadelfia e ha postato il tutto sui propri social. L’obbiettivo è di ritrovarlo al termine della pausa, ma bisognerà lavorare a lungo per riportarlo a una buona condizione fisica. Per il tecnico, che ha sempre speso belle parole per l’ex Nantes, sarebbe un recupero importantissimo.