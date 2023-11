Alessandro Buongiorno ha suonato la carica con un post sul suo profilo Instagram dopo la gara contro il Monza

Prosegue la striscia di risultati positivi per il Torino di Ivan Juric. Dopo le vittorie contro Lecce e Sassuolo, i granata sono infatti riusciti a strappare un’ottimo punto dall’U-Power Stadium. Granata che erano anche riusciti ad andare in vantaggio con il gol di Ilic, poi raggiunto dal solito Colpani. Fatto sta che il Toro continua a recuperare punti in classifica, portandosi a tre punti dalla zona Europa (in attesa di Bologna-Fiorentina e Udinese-Atalanta). Al termine della gara contro la squadra di Palladino, Alessandro Buongiorno ha voluto pubblicare un post di incoraggiamento sui propri profili social: “Un piccolo passo in avanti. Importante farlo insieme”, ha scritto il capitano.

Con Buongiorno un cambio di marcia

L’emergenza che ha colpito il Toro ha influito pesantemente anche sulla classifica. Da quando il capitano ha abbandonato il campo contro la Lazio, il rendimento granata è decisamente peggiorato: nelle seguenti tre gare contro Verona, Juventus e Inter gli uomini di Juric hanno raccolto solo 1 punto. Certo, il calendario non è stato dei migliori, ma la sensazione è che si sia persa sicurezza nel reparto difensivo. Una sicurezza prontamente ritrovata al rientro del numero 4, che da quando si è riposizionato al centro della difesa ha anche messo la firma in prima persona sulla vittoria del Via del Mare. I tre punti contro il Sassuolo e il pareggio sul campo del Monza testimoniano il cambio di passo del Torino, che ora avrà un’altra trasferta difficile sul campo del Bologna, ma con un Buongiorno in più alla guida del reparto arretrato.