Si avvicina il rientro per Perr Schuurs: il difensore olandese, fuori da mesi, lavora in palestra e continua il suo lavoro di recupero

Continua il lavoro di recupero per Perr Schuurs. Il difensore olandese, si è rotto il crociato contro l’Inter e ha finito la stagione. Si avvicina per lui il rientro. Nelle sue storie su Instagram, ha pubblicato una foto mentre si allena in palestra. La descrizione non lascia spazio a dubbi: continuare a lavorare.