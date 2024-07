Come il georgiano, anche il turco di proprietà granata ha assistito da vicino alle vicende della propria nazionale

Le fasi finali di un torneo, che sia un Europeo o un Mondiale, accomunano tutti gli appassionati di calcio e non. Un periodo, che si verifica ogni due anni, di grande trepidazione e che accende sogni, speranze, illusioni che possono condurre a successi indimenticabili, così come a sconfitte che ronzeranno nelle teste per anni, in alcuni casi per sempre. Un sentimento viscerale che riguarda non solo semplici tifosi, ma anche addetti ai lavori. Chi ha seguito, da quando è cominciata la rassegna in Germania, le pagine incentrate sulle questioni del Torino ne sa qualcosa. Prima sono infatti giunte a noi le immagini di uno scatenato Sazonov al seguito della Georgia, successivamente è stato Emiran Ilkhan a mostrare il suo attaccamento in occasione degli ottavi di finale che hanno coinvolto la sua Turchia.

Sazonov, capo ultrà della Georgia

Scalmanata si può definire la passione dimostrata da Saba Sazonov in occasione delle gare della nazionale georgiana, che ha recentemente chiuso il suo percorso agli ottavi di finale sotto i colpi di una Spagna autrice di quattro reti. Il difensore granata è stato immortalato di spalle al campo a incitare i connazionali accorsi in Germania, come un vero capo ultrà, a lanciare cori rivolti all’incitamento di Kvaratskhelia e compagni. Era il 18 giugno, la gara d’esordio in assoluto a una fase finale per la nazionale del ct Willy Sagnol. L’avversario? La Turchia, riuscita a imporsi col risultato di 3-1.

Ilkhan, a Lipsia per la sua Turchia

Se per la Georgia i sogni di gloria si sono scontrati contro una Spagna dimostratasi di gran lunga superiore, le speranze della Turchia attualmente restano intatte. Per i ragazzi di Montella, dopo il successo al debutto, sono arrivate una sconfitta netta col Portogallo (0-3) e un successo per 1-2 sulla Repubblica Ceca, che gli hanno permesso lo stesso di piazzarsi seconda nel Gruppo F. Ieri sera, dunque, l’ottavo di finale con l’Austria, deciso da un’inusuale doppietta di Merih Demiral. Si sarà sorpreso pure Emiran Ilkhan, calciatore granata nell’ultima stagione in prestito all’Istanbul Basaksehir. llkhan ha postato su Instagram diverse fotografie che lo ritraevano per le vie del centro e all’interno dello stadio della città di Lipsia, che ha ospitato il match. La sua presenza ha portato fortuna, vedremo se il centrocampista si presenterà anche a Berlino in occasione del quarto di finale con l’Olanda.