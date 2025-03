Zanos Savva si è nuovamente operato in Finlandia e su Instagram ha mandato un messaggio ai tifosi: “Tornerò più forte”

Zanos Savva dopo il gol contro il Verona a fine della scorsa stagione sembrava destinato ad essere stabilmente aggregato alla prima squadra. Un brutto infortunio però lo ha costretto a fermarsi a settembre quando era stato operato a causa di una tendinopatia rotula bilaterale di alto grado. La riabilitazione non è poi proseguita come prevista e la scorsa settimana Savva è stato costretto a sottoporsi a un nuovo intervento: l’operazione è stata eseguita dal Lasse Lempainen a Turku, in Finlandia. L’intervento sembra essere andato bene e l’attaccante ha rassicurato i tifosi granata con un messaggio postato sulle proprie storie di Instagram: “Tornerò più forte”.

Savva: stagione già finita

La sfortunata stagione di Savva si è quindi già conclusa, il suo rientro è infatti previsto per la prossima stagione. A quel punto Vanoli dovrà decidere se sia il caso di tenerlo con la prima squadra, come ha fatto con Njie e Dembélé oppure se sia il caso di mandarlo a fare esperienza in prestito, come Ciammaglichella, Silva, Dellavalle e altri. Molto dipenderà anche dai tempi di recupero e da come procederà al riabilitazione dopp questa seconda operazione.