Dopo mesi dall’ultima volta il calciatore turco recupera dall’infortunio e torna ad allenarsi con la squadra

Nella pausa nazionali dello scorso settembre Ilkhan aveva rimediato un infortunio in una partita di allenamento a porte aperte con la primavera del Torino. Gli accertamenti avevano evidenziato la lesione del legamento crociato sinistro che impedì al giocatore la possibilità di partire per un eventuale prestito stagionale. Dopo quasi 7 mesi lontano dal terreno di gioco, Emirhan Ilkan oggi ha mostrato sui suoi profili social la felicità di essere tornato al Fila: “Happy back to the Fila.” Pronto per allenarsi e aiutare la squadra granata in questo finale di stagione.

Sguardo verso la prossima stagione

La lieta notizia del suo ritorno porta a chiedersi se entro la fine del campionato il giocatore turco riuscirà a scendere in campo per qualche spezzone di partita mettendosi in luce agli occhi del mister. L’ex tecnico del Venezia avrà comunque la possibilità di vederlo attentamente durante la fase iniziale della preparazione alla prossima stagione, chissà che Vanoli non possa ritrovare in Ilkhan un interprete che sappia giocare sotto la punta e che possa ricoprire il ruolo che Elmas potrebbe lasciare a fine stagione.