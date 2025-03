Schuurs pubblica un video su Instagram e dichiara: “Mi mancano tanto le partite ma tornerò”. E i compagni non vedono l’ora

Un calvario che sembra essere senza fine. Perr Schuurs non è ancora rientrato in campo dopo l’infortunio. O meglio, non è tornato nemmeno ad allenarsi in gruppo. Ma il giocatore è fiducioso. Sul proprio profilo Instagram infatti, ha pubblicato un video con alcune delle sue migliori azioni. Questa la descrizione, tradotta in italiano: “Mi mancano tanto le partite ma tornerò”. Un messaggio di determinazione e di speranza.

I compagni non vedono l’ora

I compagni lo attendono in campo al più presto. Alcuni di questi hanno commentato il post. Vanja Milinkovic-Savic ha scritto: “Fratello non vedo l’ora”. Anche Lazaro ha scritto: “Non vediamo l’ora fratello”. Anche Sazonov, ora all’Empoli e infortunato, ha lasciato dei cuoricini sotto al post. Infine, anche Vojvoda ha commentato: “Miglior difensore della Serie A presto…”.