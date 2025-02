Perr Schuurs lavora in palestra per recuperare dall’infortunio: ma il ritorno in campo è ancora molto lontano

Perr Schuurs è fermo per l’infortunio al ginocchio ormai da 497 giorni. Sono già 59 le partite saltate dal difensore olandese dopo il fatale scontro con Barella avvenuto nella sfida tra Torino e Inter il 21 ottobre del 2023. Il numero 3 del Toro nonostante questa lunga assenza ha sempre continuato a stare vicino alla squadra, condividendo spesso sui social immagini sue mentre guarda le partite dei compagni o aggiornamenti sul suo recupero per i tifosi. Proprio questa mattina l’ex difensore dell’Ajax ha postato due storie sulla sua pagina Instagram nelle quali mostra i suoi allenamenti in palestra. In entrambi i casi il giocatore è alle prese con esercizi a corpo libero tramite l’utilizzo di uno step. Il ritorno in campo dell’olandese però è ancora lontano e con tutta probabilità arriverà la prossima stagione.

Questa doveva essere la stagione del ritorno

Ad inizio stagione il Torino sperava di ritrovare Schuurs verso gennaio in modo da avere a disposizione il difensore almeno per la seconda parte della stagione. Quella che doveva essere la stagione del ritorno in campo per l’olandese però non è andata come previsto. Il numero 3 infatti ha avuto delle complicazioni e ad oggi, 27 febbraio, non è ancora rientrato. Dopo il mercato di gennaio il Torino ha anche tolto l’ex difensore dell’Ajax dalla lista dei 25 giocatori per la Serie A facendo capire che un suo ritorno entro la fine di questa stagione è quantomeno molto difficile. Il difensore centrale probabilmente sarà a completa disposizione di Vanoli non prima della prossima stagione.

Schuurs: quanto manca alla difesa del Toro

Un giocatore come Schuurs manca tantissimo alla difesa del Toro. Una difesa che nelle ultime partite, con la difesa a 4, ha finalmente trovato una quadra e soprattutto un leader in Maripan, ma che troppe volte ha commesso errori evitabili e pesanti per mancanza di sicurezza o di concentrazione. Un leader come l’olandese avrebbe sicuramente fatto comodo a Vanoli in questa stagione difficile.