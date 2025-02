Dopo la vittoria contro il Milan, i giocatori del Torino hanno espresso la propria felicità anche sui social

Grande, grandissima vittoria di carattere del Torino. I granata hanno avuto la meglio su un super Milan, riuscendo a trovare il vantaggio in maniera fortunata e resistere alle avanzate dei rossoneri per 70 minuti, prima di subire un gol e andare nuovamente a segno pochi secondi dopo. Sempre concentrata al squadra di Vanoli, che è riuscita a evitare di subire troppo i colpi di Joao Felix & company. E come al solito, dopo la vittoria, i giocatori non hanno saputo contenere la gioia.

Le reazioni social

In tanti, oltre a coloro i quali hanno parlato in zona mista come Milinkovic-Savic, Sanabria e Gineitis, hanno pubblicato tra la serata di sabato e la mattinata di oggi dei post su Instagram in cui hanno espresso la propria felicità per la vittoria. Prima di tutto lo stesso portiere, che ha pubblicato una foto del proprio rigore parato augurando nella didascalia una “Buona notte” ai tifosi. Un messaggio da vero leader invece di Biraghi, che ha sì messo una propria immagine di campo e ha poi scritto: “Quello che volevamo, quello che ci serviva“. Bella prestazione anche da parte di Lazaro, che invece ha commentato il successo con “Big win, che partita!“. E per concludere, per evidenziare come tutti siano ben integrati nel gruppo di Vanoli, anche l’infortunato Njie ha commentato il grande successo dei suoi pubblicando una story e scrivendo “Vamoooos“. Tanta felicità in casa Toro, per una vittoria di livello.