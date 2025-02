Il Torino ha ricordato il suo ex allenatore, Mihajlovic, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 56esimo compleanno

Il 16 dicembre del 2022, all’età di 53 anni, ci lasciava Sinisa Mihajlovic, giocatore e allenatore di molte squadre italiane. Oggi sarebbe stato il suo 56esimo compleanno. Per questo il Torino ha deciso di ricordare sui sociale il suo ex allenatore con un post proprio in occasione del suo compleanno. La società granata ha scelto di onorare così la memoria dell’allenatore che ha guidato il Toro dal 25 maggio del 2016 al 4 gennaio del 2018.