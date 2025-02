Scarpe personalizzate col Toro in bella mostra: così Willie, in gara al Festival, ha portato la sua squadra del cuore all’Ariston

Ha portato il Torino sul palco dell’Ariston: non c’erano molti dubbi, conoscendo la sua fede granata. Willie Peyote, in gara a Sanremo 2025, si è presentato con un completo elegante aggiungendo un tocco molto personale. Cosa? Il Toro rampante, presente sulle scarpe realizzate da Giovanni Mareschi. “Grazie ma no grazie” il brano presentato al Festival: i tifosi del Toro sanno già per chi fare il tifo. Ecco la foto: