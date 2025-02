Il club francese ha annunciato con un post su X la cessione di Salama al Torino, e i tifosi hanno reagito esultando nei commenti

La campagna acquisti invernale del Torino, come votato anche dagli stessi tifosi, non può ritenersi sufficiente. Sono arrivati sì dei buoni prospetti come Casadei ed Elmas o un giocatore in grado di portare esperienza del calibro di Biraghi, ma i dirigenti granata non hanno portato a termine l’acquisto di un giocatore che rappresentava la priorità: la punta. Nelle ultime ore a sorpresa è stato accordato l’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Amine Salama dal Reims, ma né il francese è una punta né può dare quel qualcosa in più che serviva a Vanoli. A dirlo sono i numeri, che parlano di 19 presenze quest’anno senza gol e assist, ma anche le reazioni dei tifosi de Les rouges et blancs, i quali hanno esultato al momento dell’ufficialità.

La reazione dei tifosi

Come detto, l’operazione per Salama è stata impostata nelle ultime ore di mercato e in pochissimo tempo Torino e Reims hanno trovato un accordo per il trasferimento in granata del classe 2000. L’ufficialità è arrivata nella serata di lunedì, e i tifosi francesi l’hanno accolta con grande entusiasmo. Sotto il post del club biancorosso su X, infatti, si sono riuniti diversi fan che hanno commentato esprimendo la loro soddisfazione per la cessione dell’attaccante, che come raccontato quest’anno ha fatto molto male. “Non tornare più“; “Seconda buona notizia del giorno“; “Yesss”; “Grazie a loro (Torino, ndr)” e molti altri. Reazioni forse esagerate, ma che comunque descrivono in breve la considerazione che in Francia si era fatta di questo giocatore. La speranza è che in Italia Salama possa fare meglio, magari sfruttando come proprio punto a favore il fatto che arrivi con pochissime aspettative.