La sessione di calciomercato si è da poco chiusa. Per i lettori, quella del Torino è stata pienamente insufficiente

La sessione di calciomercato invernale, quella di riparazione, è stata aperta dal 1 gennaio 2025 al 3 febbraio 2025. Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici che voto avrebbero dato al mercato granata. Risultato: pienamente insufficiente. Solo l’1% ha votato 8 oppure più di 8. Il 7% ha votato 7. 16% invece per la sufficienza, il 6. Ma il 35% ha propenso per il 5 e il 41% per il 4. Risultato chiaro e insufficiente per il 76%.