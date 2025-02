Sondaggio / Al posto di Vanoli, dopo gli errori nelle ultime partite dareste a Coco un turno di riposo facendo giocare Walukiewicz?

Saul Coco aveva iniziato la stagione alla grande, poi si è perso, poi ha ritrovato la fiducia e ora di nuovo non sta giocando bene. Una stagione molto altalenante quella dell’ex difensore centrale del Las Palmas. In particolare nelle ultime settimane ha perso la marcatura di Djimsiti contro l’Atalanta, contro il Genoa il suo passaggio sbagliato porta al gol del pareggio e contro il Bologna i tropi errori hanno lasciato all’attacco della squadra di Italiano troppe occasioni. Nella sfida contro la squadra di Italiano il centrale granata ha anche sbagliato un altro gol praticamente a porta vuota. Coco aveva già avuto un periodo negativa durante la stagione e Vanoli aveva deciso di continuare a schierarlo e non farlo riposare, sostenendo che i campioni devono uscire dai momenti difficili continuando a giocare.

La prossima è il Milan

La prossima squadra che il Toro dovrà affrontare è il Milan. I rossoneri sono una squadra che sa rendersi pericolosa e sfruttare al meglio gli errori degli avversari. Quindi la fase difensiva del Toro dovrà essere perfetta e senza sbavature, se si vuol portare a casa qualche punto non ci si possono permettere errori grossolani. Sarebbe quindi il caso di cambiare? L’alternativa a Coco sarebbe Walukiewicz perché Masina è squalificato. Cosa ne pensate? Sarebbe il caso di dare un turno di riposo a Coco e dare spazio al difensore polacco? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio.

Dopo gli errori delle ultime partite, dareste un turno di riposo a Coco? Sì, gli darei un turno di riposo

No, lo farei giocare comunque