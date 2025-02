Sondaggio / Coco è reduce da alcune prestazioni negative. Secondo i lettori e le lettrici, merita un turno di riposo

Saul Coco del Torino è in crisi. Al fianco di Maripan, le sue ultime prestazioni sono state negative. Contro l’Atalanta ha marcato male Djimsiti e poi ha quasi causato un rigore. Contro il Genoa ha perso palla regalando il pareggio ed è stato ammonito poco dopo. Infine, contro il Bologna, ha lasciato troppo spazio in profondità e si è perso Ndoye. In generale, le sue prestazioni stanno scendendo. Proprio per questo, Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici se fosse giusto lasciarlo riposare per un turno contro il Milan.

Il risultato del sondaggio

Lettori divisi, ma alla fine vince il sì. Per il 58% deve stare in panchina, mentre per il 42% deve giocare. Vanoli farà la sua scelta. Fatto sta che il giocatore è in un periodo no, dal quale può tranquillamente riprendersi comunque.