Una serata fantastica per il Toro, che si è regalato una grande vittoria contro il Milan di Conceiçao. I granata hanno fatto una partita di concentrazione, e sono stati prima premiati dalla fortuna e poi dalla voglia di andare a vincere, nonostante il gol subito. Una prestazione super nel segno anche delle individualità: a spiccare è stato certamente Milinkovic-Savic con le sue parate – tra cui il rigore -, ma non va dimenticato ovviamente l’impatto da subentrante di Gineitis. Oltre a loro anche Maripan ha fatto una partita gigantesca, riuscendo ad annullare Gimenez, così come Vlasic e Sanabria. Dunque rispondete al sondaggio per dirci chi, secondo voi, merita il premio di migliore in campo del match.

