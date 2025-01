Una delegazione del club portoghese, che stasera affronterà la Juventus in Champions League, ha reso omaggio a Superga agli Invincibili

Questa sera, all’Allianz Stadium, il Benfica sarà ospite della Juventus nel match valido per l’ultima giornata del girone di Champions League. Per il club portoghese la trasferta a Torino è stata però anche l’occasione per rendere omaggio al Grande Torino: una delegazione del Benfica, infatti, si è recata a Superga, lasciando una sciarpa del club, come testimoniato anche da un video pubblicato su canali social della società. “76 anni dopo, rendiamo omaggio alle vittime della tragedia che unì per sempre l’SL Benfica e il Torino Football Club. Non saranno mai dimenticati”, si può leggere anche nel post.