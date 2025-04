Dopo la punizione calciata alle stelle da Coco, Paleari in panchina aveva mimato il binocolo per vedere dov’era finito il pallone

Subito dopo il calcio di punizione spedito in curva da Saul Coco nel primo tempo di Torino-Verona, le telecamera di Dazn avevano pizzicato Alberto Paleari in panchina mimare con le mani il binicolo e cercare in cielo il pallone calciato dal compagno. Una presa in giro terminata però con un abbraccio tra i due calciatori.

A fine partita, infatti, il portiere ha postato su Instagram una foto scattata nello spogliatoio insieme al difensore con scritto: “Non è andata come in allenamento oggi… Ti voglio bene hermano. Sempre forza Toro”. La storia postata da Paleari è stata ricondivisa anche da Coco che ha risposto: “Sempre avanti amico”.