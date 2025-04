Dopo quasi un anno e mezzo dall’infortunio rimediato contro l’Inter il giocatore olandese è tornato ad allenarsi con i suoi compagni

Sono stati mesi difficili per il centrale olandese del Torino, ma dopo un lungo periodo di stop nella giornata odierna Schuurs è apparso sui social per condividere la propria felicità di essere tornato ad allenarsi con i suoi compagni: “Back home”, così ha commentato il fatto di essere tornato sul terreno del Filadelfia. Dopo essere tornato in Italia il difensore ha anche riportato quanto gli mancasse la città oltre al terreno di gioco: “Dopo aver vissuto a Londra 5 mesi, sono contento di essere tornato a casa”.

L’infortunio

Nell’ottobre del 2023 Perr Schuurs ha subito un terribile infortunio contro l’Inter, lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro che ha avuto poi delle ricadute che l’hanno portato ad eseguire un secondo intervento di riabilitazione l’1 agosto dello scorso anno. Nonostante i diversi interventi il centrale granata continuava a lamentare dei fastidi al ginocchio e ad ottobre si è recato a Londra per seguire un percorso di riabilitazione con il dottor Williams. Ora dopo quasi un anno e mezzo dal quel nefasto evento Schuurs nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi al Filadelfia.