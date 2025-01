Dopo la buona prestazione contro il Cagliari, il difensore norvegese è andato in visita al colle di Superga

Chiunque entri a far parte del Torino è consapevole della gloriosa storia e del blasone che questo nome ha alle spalle. In tanti, soprattutto tra gli stranieri che arrivano, scelgono di farsi raccontare tutto quello che il Toro ha fatto ed è stato, per capire ancor meglio in che realtà vanno a calarsi. E in molti, per integrarsi ancora meglio, cercano di rivivere in prima persona dei pezzi di storia, ricordi indelebili. È quello che ha fatto Marcus Pedersen, esterno granata, che ha compiuto un bellissimo gesto dopo la partita di Cagliari. Nella giornata di domenica, infatti, il numero 16 è andato in visita a Superga, in quello che è il luogo sacro per antonomasia del club. Il difensore ha reso pubblico il proprio “pellegrinaggio” pubblicando una Story su Instagram, che sicuramente è stata accolta con piacere ed entusiasmo da tutto il tifo.