L’esterno svedese classe 2005 ha pubblicato un post su Instagram dopo la partita, in cui ha aggiunto anche un commento

Un pareggio per il Torino contro il Parma, in una gara con qualche occasione terminata 0-0. È stata una partita all’insegna dei cambiamenti per Vanoli, che come previsto ha schierato i suoi con un inedito 4-2-3-1. Dopo un primo tempo in cui è mancato solo il gol il tecnico ha provato a vincere la partita con i cambi, non riuscendoci. Tra i giocatori entrati in campo anche Njie, subentrato a Karamoh ma autore di diversi errori. Al termine della sfida lo svedese è poi stato tra i pochi a commentare sui social, pubblicando una propria foto e aggiungendo come didascalia: “Ci sono alcune cose su cui devo lavorare. Ma non mi arrenderò mai. Tutto nelle mani di Dio”.