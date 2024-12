Dopo il pareggio con l’Udinese qualche giocatore granata ha preso la parola sui social: ecco le loro reazioni

Dopo la partita pareggiata per 2-2 con l’Udinese alcuni dei giocatori hanno pubblicato delle foto sui social. Sono stati tre i giocatori granata ad aver preso la parola su Instagram. Il primo da ricordare è Samuele Ricci che dopo una grandissima partita impreziosita anche dalla rete del 2-2 il centrocampista ha postato una foto della sua esultanza, proprio in occasione di quel gol, aggiungendo come descrizione del post due faccine. Vojvoda poi ha condiviso con due storie due post della pagina ufficiale del Torino, nella prima delle due il post ha come descrizione la parola famiglia. Per ultimo c’è Karamoh che ha repostato sulle sue storie i vari post del Torino.

Ecco il post di Samuele Ricci: