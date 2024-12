Il difensore al lavoro per rientrare il prima possibile dopo il brutto infortunio: Sazonov ha subito la rottura del crociato

Saba Sazonov, giovane difensore classe 2002 in prestito all’Empoli, dopo una sola presenza con i toscani, ha subito un grave infortunio al legamento crociato anteriore a settembre, un colpo che lo ha costretto a fermarsi e a rinunciare alla sua prima stagione in Serie A da protagonista. Nonostante il lungo percorso di riabilitazione che lo attende, Sazonov non perde la speranza. Recentemente, il ragazzo ha condiviso con i suoi follower su Instagram un aggiornamento sul suo stato fisico. In una storia, ha mostrato il suo impegno quotidiano durante gli allenamenti, con il chiaro obiettivo di tornare in campo il prima possibile. La sua determinazione è visibile, e la speranza è quella di recuperare in tempo per contribuire alla causa dell’Empoli nella seconda parte della stagione.