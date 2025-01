Sul piano del gioco, col 4-2-3-1, il Toro ha mostrato dei passi avanti: per proseguire su questa strada Vanoli ha bisogno dei giocatori giusti

Nonostante il risultato, nonostante l’errore (che ha dell’incredibile) di Karamoh, nonostante qualche pallone di troppo regalato agli avversari, non si può negare che nella partita contro il Parma il Torino abbia fatti dei passi avanti, proseguendo su quella strada intrapresa nel secondo tempo della partita contro l’Udinese. I miglioramenti sul piano del gioco sono frutto di quel 4-2-3-1 che dato maggiore libertà a Vlasic e la possibilità agli esterni di andare sul fondo con maggiore frequenza. Se Vanoli potrà proseguire o meno su questa strada dipenderà però anche da Cairo e Vagnati.

Non perché presidente e dt abbiano il vizio di mettere il becco sulla formazione o sulle questione tecniche – sotto questo aspetto, va dato atto al patron di lasciare libertà ai suoi allenatori – quanto perché il nuovo modulo ha bisogno degli interpreti giusti. Ma anche delle alternative agli interpreti principali. Per fare un esempio, l’unico trequartista di ruolo presente in rosa è al momento Vlasic ed è chiaro che Vanoli abbia bisogno di un’altro giocatore in quel ruolo.

Il cambio di modulo, un po’ come quello fatto da Juric l’anno scorso quando passò alle due punte, è frutto anche agli errori estivi sul mercato. Cairo e Vagnati hanno ora un’altra occasione per provare a mettere un taccone per permettere al Torino di chiudere la stagione nel miglior modo possibile considerata la situazione attuale: serviranno i giocatori giusti e pronti a dare un contributo immediato alla causa, non che facciano numero e basta. Dei vari Seck, Vieira, Kabic, Okereke e altri il cui contributo è stato pressoché nullo, nelle scorse sessioni invernali ne sono già arrivati troppi.