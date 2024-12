Che il problema sia la cifra o altro poco importa: dopo due mesi e mezzo di ricerche l’attaccante è da portare a Torino subito, all’apertura del mercato

Una cosa è certa: stavolta non potranno esserci giustificazioni. Nessun alibi per un club di Serie A che avrebbe – in teoria – come obiettivo quello di migliorarsi (che vuol dire tutto o niente, lo sappiamo, ma tant’è…): nessun alibi per chi ha avuto oltre due mesi per preparare il colpo, sondare il terreno, agire. Proviamo ad essere ottimisti: se non contro il Parma, il Torino contro la Juventus dovrebbe avere a disposizione finalmente il sostituto di Zapata. Concediamo lungaggini burocratiche e tempi tecnici, dato che il mercato apre ufficialmente i battenti il 2 gennaio. Non di più. Per non dover così ancora una volta ricordare che l’Atalanta ci ha messo quattro giorni a sostituire Scamacca con Retegui. Ad agosto, a rose quasi formate, in pieno mercato estivo. Quattro giorni per la precisa scelta di essere ancora competitivi senza abbassare il livello. Forse non è l’esempio più calzante guardare all’Atalanta ma a chi non hanno insegnato a prendere come esempio chi fa meglio? Ed è quello che tutti ci aspettiamo dal presidente Cairo e dal direttore tecnico (in scadenza) Vagnati, che quantomeno possano intervenire presto e senza indugi per riportare il livello a quello che era a inizio stagione. Il minimo indispensabile, insomma, perché poi di discussioni sulla rosa e sulla necessità di operare anche in altre zone del campo ce ne sarebbero. Un attaccante per sostituire Zapata: il Torino ha già dovuto giocare undici volte senza una prima punta, sperperando punti qua e là e offrendo spettacoli a volte indecorosi a volte meno, delle volte facendo apparire una rimonta contro l’Udinese in una impresa epica.