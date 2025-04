Schuurs è lontano dal campo ma vicino al Torino: c’è voglia di tornare dopo mesi di buio, l’obiettivo è il ritiro

“Non vedo l’ora”. Quattro parole che valgono più di mille quelle sotto al post di Perr Schuurs, pubblicato appena qualche ora fa. Nonostante la lunga assenza dai campi, il numero 3 granata non ha mai smesso di far sentire la sua vicinanza alla squadra, seguendola con costanza e condividendo sui social momenti delle partite e aggiornamenti sul proprio percorso di recupero, in segno di attaccamento ai colori e ai tifosi. Una decina di giorni fa ha fatto il suo rientro al Filadelfia, anche se sempre a parte. Ieri non è invece mancato il suo sostegno al “Sinigaglia”. La voglia di tornare è altissima.

Le speranze del ritorno

A inizio stagione il Torino contava di poter riabbracciare Schuurs entro gennaio, con l’obiettivo di reintegrarlo nella seconda parte del campionato. Le cose, però, non sono andate secondo i piani: quella che doveva essere la stagione del rientro per il difensore olandese si è trasformata in un percorso più lungo e complicato del previsto. Talmente complesso dal renderlo incapace di tornare sul campo per tutta la durata della stagione odierna. Quasi sicuramente sarà a completa disposizione di Vanoli non prima della prossima stagione.

L’infortunio di Schuurs

Perr Schuurs, il difensore olandese che aveva fatto sognare i granata dopo un campionato e nove presenze. Una difesa formidabile, in duo con Buongiorno. Manca dal campo da quell’ormai lontano 21 ottobre 2023: l’infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, avvenuto nella sfida tra Inter e Torino L’infortunio peggiore per un calciatore. Non i soliti sei mesi per riprendersi, bensì 500 giorni (o forse anche di più) segnati sul suo destino. Due operazioni, una a Bologna e una a Londra, la più recente. Tra date di rientro costantemente slittate e periodi di riabilitazione infiniti, la speranza è il ritiro estivo. Ecco il post: