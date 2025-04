Il presidente granata su Instagram ha commentato la notizia del rinnovo del contratto dell’attaccante colombiano

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram e una foto scattata al Filadelfia al fianco di Duvan Zapata, Urbano Cairo ha commentato la notizia del rinnovo del contratto fino al 2027 del centravanti: “Felice di rivedere al Fila Duvan Zapata che si allena con impegno e determinazione! In poco tempo è entrato nel cuore di tutti noi, con la sua forza, la sua generosità e la sua voglia di lottare per questa maglia. È un leader vero, un uomo squadra, e averlo con noi per le prossime stagioni è motivo di grande orgoglio. In bocca al lupo e SFT!”.