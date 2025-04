Dembelè segna di sinistro e Paleari fa uno scatto di 70 metri per abbracciarlo. Tutta la gioia del portiere granata sui social

“C’è dell’incredulità in questa foto“. Alberto Paleari ha postato una storia su Instagram in cui viene immortalato con le mani tra i capelli dopo il gol di Ali Dembelé. Il giovane francese è stato protagonista contro l’Udinese. Con la rete del 2-0, Dembelé ha riscattato un periodo complicato.

Paleari è stato tra i primi ad abbracciare l’esterno classe 2004. Il portiere, con ironia, ha postato la foto sui social scrivendo: “Dembelé ha fatto gol di sinistro e io uno scatto di 70 metri per abbracciarlo“. Paleari non è un titolarissimo del Toro e, in questa stagione, ha giocato una sola partita (contro la Lazio). Tuttavia, l’ex Benevento e Genoa è un leader dello spogliatoio, un collante tra i veterani e i giovani.