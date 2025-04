Al termine della partita contro il Napoli, la squadra granata ha cenato con delle pizze che si è fatta arrivare al Maradona

Dopo essere usciti sconfitti dal campo del Diego Armando Maradona, Il Torino ha deciso di rimanere negli spogliatoi dello stadio per cenare con un piatto tipico della città. I giocatori e i membri dello staff granata hanno ordinato 40 pizze Margherita direttamente allo stadio e hanno regalato una maglia alla pizzeria. Più tardi Errico Porzio, il titolare della pizzeria che ha consegnato le pizze, ha commentato sui social un ringraziamento per la maglia e un leggero sfottò per il risultato della partita: “Non sarà più il grande Torino ma almeno si mangiano na granda Pizz. Consegna speciale allo stadio Maradona al Torino Football Club: 40 Margherite. Grazie per la maglia. Ah dimenticavo prima di mangiare soffiate perché la pizza Scott”.