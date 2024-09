Savva è stato sottoposto a intervento chirurgico a causa di una tendinopatia: il comunicato del Torino

Zanos Savva è stato sottoposto a intervento chirurgico in data odierna a causa di una tendinopatia, come comunicato dalla società: “Il Torino Football Club comunica che in data odierna il calciatore Zanos Savva è stato sottoposto a intervento chirurgico per una tendinopatia rotulea bilaterale di alto grado. L’operazione è stata eseguita a Salonicco dal dottor Ioannis Rallis alla presenza del dottor Daniele Mozzone, responsabile sanitario del Torino. Il calciatore nei prossimi giorni rientrerà a Torino e inizierà il percorso riabilitativo”.

I tempi di recupero

Al momento non sono chiari i tempi di recupero di Savva, ma i tempi stimati dovrebbero essere all’incirca di tre mesi. Il giocatore inizierà ora il percorso di recupero con lo staff sanitario granata.