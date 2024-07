Durante il concerto alle Ogr, Roman Morello suona in compagnia del padre, con addosso il granata. Un omaggio alle origini piemontesi?

Rock a tinte granata, ieri – 10 luglio 2024 – durante il concerto di Tom Morello presso le Ogr di Torino. Una serata che ha raccolto diversi appassionati del genere e dell’ex chitarrista di gruppi come Race Against The Machine e Audioslave, il quale oltre a esibirsi con le sue canzoni, i suoi assoli di chitarra, ha avuto il piacere di condividere il palco con il figlio Roman, di appena 13 anni.

Il granata sul palco delle Ogr

Si può dire che Roman abbia ereditato molto del talento del padre. Lo stesso Tom Morello aveva infatti annunciato l’uscita di un singolo inciso insieme al figlio, poi pubblicato lo scorso 28 giugno. Nella cornice torinese padre e figlio hanno suonato proprio la canzone scritta a quattro mani, intitolata ‘Soldier in the army of love’. Roman, sul palco, al fianco del padre e mentore artistico, indossava la maglietta del Torino della stagione scorsa.

Tom Morello, le origini piemontesi

Evidentemente, quella del Toro, non è una maglietta qualsiasi per la famiglia Morello. Il chitarrista sul proprio profilo Instagram ha commentato così la serata vissuta a Torino: “Non avrei mai immaginato che saremmo stati in giro insieme nel ‘vecchio paese’ dell’Italia settentrionale. Fantastica serata di ritorno a casa Morello a Torino!”. Tom Morello ha infatti origini piemontesi. Più precisamente, i suoi nonni arrivarono negli Stati Uniti partendo da Pratiglione, comune situato nella zona del Canavese, in provincia di Torino. Un gesto dunque non casuale e che rimanda a un attaccamento alle radici da parte della famiglia del chitarrista di fama internazionale.