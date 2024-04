Il Torino ha perso in finale della Coppa Italia Primavera a causa del rigore sbagliato da Dellavalle: il difensore si poi è scusato sui social

Finale peggiore non poteva esserci per il Torino Primavera, che dopo una lunga cavalcata in Coppa Italia si è dovuto arrendere solamente ai calci di rigore contro i pari età della Fiorentina. Dopo 120 minuti giocati a viso aperto, che ha visto i ragazzi di Scurto andare più volte vicini al vantaggio, è servita la lotteria dei calci di rigore per decidere chi avrebbe trionfato. E i giocatori della viola in questo senso si sono dimostrati perfetti, non sbagliando neppure un penalty. Fatale per il Toro è stato invece il primo rigore, quello calciato da capitan Dellavalle, che è stato parato da Tognetti. A fine partita, smaltita la delusione, il difensore granata ha anche scritto un messaggio di scuse nel proprio profilo Instagram, che recitava: “Chiedo scusa a tutti per l’errore su rigore che è costata la sconfitta. Grazie mille per i messaggi di sostegno. Ho dato e darò sempre l’anima per questa maglia. FORZA TORO”.