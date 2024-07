I due hanno condiviso un paio di stagioni al Southampton. Il brasiliano dà il benvenuto a Torino al nuovo acquisto granata

Il Torino mette a segno il suo quarto acquisto della sua estate di calciomercato. Sono arrivati due difensori (il riscattato Masina insieme a Coco), un portiere e ora un nuovo attaccante, Ché Adams, a parametro zero dopo un quinquennio al Southampton in cui si è tolto soddisfazioni importanti, ultima la promozione in Premier League dopo la retrocessione della stagione precedente. Ora l’arrivo al Torino. Una squadra di cui avrà già sentito parlare visto che per due anni ha condiviso lo spogliatoio con un compagno dai recenti trascorsi in granata.

Lyanco, a sorpresa

Sotto un post di Instagram in collaborazione tra Torino e Ché Adams, in cui il giocatore rende nota la sua impazienza di iniziare ‘nella mia nuova casa’, sotto, nei commenti, è comparso curiosamente il nome di Lyanco. L’ex difensore del Torino ed ex compagno del nazionale scozzese al Southampton, è rientrato in patria all’Atletico Mineiro dopo aver trascorso una stagione in prestito in Qatar, all’Al-Gharafa.

Lyanco 2 anni fa: “Arrivato ragazzo, partirò uomo”

Per assicurarsi Lyanco, il Torino aveva sborsato 7 milioni più 2 di bonus. Era il 2017, poi il brasiliano è rimasto in rosa fino a gennaio 2019, quando è andato in prestito al Bologna, offrendo le sue migliori prestazioni in Serie A. Ha fatto dunque ritorno a Torino, dal 2019 al 2021, e in granata non ha però confermato le buone impressioni offerte al Dall’Ara. Con l’avvento di Juric in panchina, è stata quindi concordata la cessione al Southampton. “Grazie Toro, ti porterò sempre nel cuore, sono arrivato ragazzo, partirò uomo”, ha scelto come parole per congedarsi da Torino e, in questo caso, non si sono trattate di semplici frasi di circostanza.

Lyanco, messaggio a Ché: “Una volta Toro sempre Toro”

Lyanco ha così voluto rivolgere un messaggio all’ex compagno. Con Adams ha condiviso 35 partite dal 2021 al 2023. Insieme hanno prima raggiunto il quindicesimo posto , poi hanno affrontato l’incubo della retrocessione. Le due strade si sono quindi separate, con Adams che a suon di gol ha riportato il Southampton dove gli spetta, prima di volare in Italia, per accordarsi col Torino. Una scelta che ha riacceso qualcosa in Lyanco, forse un pizzico di nostalgia: “Come on bro!!! Una volta Toro sempre Toro”, il messaggio del difensore, che dimostra di non aver dimenticato i suoi trascorsi sotto la Mole.