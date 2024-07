Il difensore classe ’99 non segue il consiglio di Vanoli: ha voglia di rientrare. Ieri giornata di break in famiglia, oggi di nuovo a lavoro

Tante incertezze accompagnano la fase di avvicinamento alla nuova stagione del Torino. Un nuovo allenatore, con nuovi principi e richieste che dovranno essere assimilate in fretta dai veterani che sono rimasti, specie dal centrocampo in giù. Arretrando di qualche metro, è infatti il reparto difensivo a generare i maggiori punti interrogativi nell’organico attuale del Torino. E’ arrivato Coco, ma gli addii di Rodriguez, Djidji e Buongiorno fanno ancora notizia, mentre si lavora ai sostituti. Incerta anche la situazione di Perr Schuurs, che dopo la cessione di Buongiorno al Napoli indosserà i panni di leader del terzetto difensivo.

Schuurs, i tempi di recupero

Attualmente però la presenza di Schuurs resta una promessa. I tempi di recupero dell’ex difensore dell’Ajax sono stati probabilmente sottostimati. Doveva rientrare in estate, in vista della nuova stagione, e invece Vanoli potrà averlo a disposizione soltanto in autunno. Uno problema non da poco, a cui il Torino dovrà trovare una soluzione sul mercato. Intanto Vanoli lavora anche a sulle alternative, come Vojvoda schierato braccetto, in attesa di nuovi innesti e del suo leader. Il tecnico è stato infatti accolto proprio da Schuurs, qualche settimana fa, nel suo giro di ricognizione al Filadelfia. Un incontro che trasudava di responsabilizzazione, quando già l’addio di Buongiorno appariva una formalità. Poi da Pinzolo il messaggio rivolto al numero 3, che è rimasto a lavorare individualmente a Torino

Una giornata in famiglia

“Ho detto a Schuurs di andare un po’ in vacanza, è giusto che lui riesca a staccarsi e stare vicino alla sua famiglia, quando rientrerà affronteremo bene il suo percorso” è l’appello di Vanoli al difensore, che da ottobre scorso fa i conti con l’infortunio e la riabilitazione. Una condizione di eterna attesa che necessita anche di supporto emotivo, della famiglia in questo caso. Non a caso Schuurs ha svolto per questo una cospicua parte del suo percorso riabilitativo in Olanda, tra i suoi affetti. Nella giornata di ieri, martedì 24 luglio, la famiglia ha dunque avuto un posto di rilievo nella comunicazione social del difensore, prima con un pranzo sfondo lago poi con una cena sfondo Piazza San Carlo.

Schuurs determinato a rientrare

L’olandese ha dunque seguito gran parte del consiglio di Vanoli. Una giornata di break tra Torino e dintorni, ma è sulla parte iniziale dell’invito che Schuurs non aderisce del tutto. Il difensore quest’oggi ha infatti postato una storia Instagram dallo spogliatoio del Filadelfia, non certo luogo adibito a pause relax, a vacanze. Maglietta tra i denti e armadietto con lo stemma del Torino alle sue spalle. Una emoji probabilmente a descrizione delle temperature torride a cui Schuurs oggi si sottopone, per non perdere giorni preziosi. Vacanze? Non proprio: l’ex Ajax non vuole ancora attendere e non vede l’ora di riprendersi quello che un maledetto contrasto con Calhanoglu gli ha tolto sul più bello.