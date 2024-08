Il difensore, di ritorno da Londra dopo l’intervento al ginocchio sinistro, si mostra sorridente in aereo. Incerti i tempo di recupero

Un lungo calvario quello che si è impossessato di nove mesi e più della carriera di Perr Schuurs. Il difensore granata si è rimesso nuovamente sotto i ferri e al momento sono ancora incerti i tempi di recupero, esattamente come avvenuto dopo la prima operazione. I più ottimisti, dopo l’uscita anticipata nella gara interna con l’Inter e l’esito degli esami a confermare la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, speravano addirittura di rivederlo nel rush finale della scorsa stagione. Un’aspirazione che non aveva tenuto in conto di una realtà dei fatti che ad oggi, a qualche giorno dal primo test ufficiale, vede Schuurs, non certo per colpa sua, un corpo estraneo al gruppo di lavoro di Vanoli.

Schuurs rimane positivo

Così Schuurs è volato dunque a Londra per sottoporsi a un intervento di pulizia in artroscopia e successivamente ci ha tenuto a rassicurare tutti dell’esito positivo, affidando a Instagram parole ottimistiche: “Rimaniamo positivi, non molliamo mai”. Altro lavoro intenso in vista del rientro, che gli costerà ulteriore tempo. Nel mentre, starà alla dirigenza granata in quest’ultimo mese di calciomercato assicurarsi degni supplenti che amministreranno la difesa.

Sorridente di rientro da Londra

L’atteggiamento dell’olandese è comunque positivo. Dopo l’addio di Buongiorno, non c’è dubbio sia lui il leader carismatico del reparto. Lo sa Vanoli, che lo ha incontrato nella prima ispezione al Filadelfia, lo sa la squadra e lo stesso Schuurs, che non ha mai smesso di lottare e, soprattutto sorridere, come oggi, di ritorno dall’Inghilterra, facendosi immortalare sull’aereo privato. Due pollici all’insù. Nella storia ha poi aggiunto una bandiera italiana di fianco all’emoji di un aereo e una clessidra, perché nessuno più di Schuurs non vede l’ora che il tempo dell’attesa esaurisca.