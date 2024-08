Alberto Paleari, tramite un post sui propri canali social, ha caricato il gruppo in vista dell’inizio della nuova stagione

Arrivato al Torino in estate per sostituire Luca Gemello, Alberto Paleari sembra essersi fin da subito inserito bene nel gruppo squadra. L’ex portiere del Benevento ha disputato qualche spezzone di partita nelle ultime amichevoli contro Lione e Metz, con l’obiettivo di cominciare a mettere giri nel motore. Ma il numero 24 è più presente di quanto sembra, soprattutto all’interno dello spogliatoio. Lo si può capire dal messaggio che l’estremo difensore ha pubblicato su Instagram al termine della tournée in terra francese.

Il messaggio di Paleari

Alberto Paleari ha scritto il seguente messaggio sulla propria pagina Instagram, accompagnato da alcuni scatti della sua esperienza in Francia: “Lavoro di squadra e grande spirito! Finisce questo primo doppio ritiro con il Torino. Pronti a dare il massimo in questa nuova stagione! Focus, determinazione e tanta voglia di migliorare ogni giorno!” Poi ha proseguito: “Grato di far parte di questa gloriosa squadra e di poter condividere il campo con questi compagni straordinari. Pronti a dare tutto per i nostri tifosi e il nostro club!”. Parole di grande attaccamento alla maglia per il nuovo arrivato, ma soprattutto di incitamento nei confronti dei suoi compagni di squadra. Un atteggiamento propositivo e determinato, quello giusto per avvicinarsi all’inizio della nuova stagione.