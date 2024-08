Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram l’ormai ex capitano, Ricardo Rodriguez, ha salutato i tifosi del Torino

Ricardo Rodriguez da qualche ora è ufficialmente un nuovo calciatore del Betis. Il 30 giugno è scaduto il suo contratto con il Torino e ha potuto ora firmare un contratto da svincolato con una nuova società. Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, il difensore ha voluto ora salutare e ringraziare i tifosi del Torino ma anche Ivan Juric, che ha creduto molto in lui in questi anni, lo ha nominato capitano e ha fatto in modo che restasse in granata dopo che nell’estate 2021 il suo addio sembrava quasi certo. Nel post di saluti non sono invece presenti né saluti, né ringraziamenti ai dirigenti granata, dal presidente Urbano Cairo al dt Davide Vagnati.

Torino, il saluto di Rodriguez

Questo è il post pubblicato da Rodriguez:

“Cari tifosi,

È il momento di dirvi addio ma prima voglio ringraziarvi di cuore.

Un ringraziamento speciale va a Mister Juric, a tutto il suo staff e a tutti i miei compagni di squadra. Mi avete aiutato a migliorare dal punto di vista sportivo e mi avete arricchito umanamente. La vostra fiducia ed il vostro sostegno mi hanno sempre stimolato a fare del mio meglio.

Porterò sempre nel mio cuore il ricordo di questi anni trascorsi in questo grandissimo club. (Ricorderò tutti i momenti trascorsi in campo, le vittorie e anche le sconfitte.)

Grazie di tutto!”