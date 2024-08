Direttamente sul proprio profilo Instagram, il presidente granata Urbano Cairo si è messo in mostra durante degli esercizi fisici

Mentre la stagione del Torino è già iniziata e il club continua a lavorare sul calciomercato in entrata, Urbano Cairo si gode le proprie vacanze. Il presidente granata ha infatti pubblicato un video sul proprio profilo Instagram che lo ritrae in una barca durante un allenamento. Cairo è stato ripreso mentre effettuava delle flessioni, commentando ironicamente con “A 97 mi sono accasciato…sorry”. Ovviamente, i commenti dei tifosi non si sono fatti attendere.