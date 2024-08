L’ex terzino: “Peccato sia l’unica società dove non interessa di quei giocatori hanno lasciato il segno con quella maglia”

La maglia bianca con le bande granata nella parte frontale: un omaggio alla divisa da trasferta della stagione 1992/1993 diventata celebre nell’immaginario dei tifosi granata per essere quella indossata all’Olimpico, nella finale di ritorno di Coppa Italia. La finale dei tre rigori concessi ai giallorossi ma, soprattutto, del trionfo del Toro. Un omaggio che però non ha soddisfatto (per usare un eufemismo) uno dei protagonisti di quella squadra: Enrico Annoni. L’ex termino ha infatti lasciato un commento al post di presentazione della maglia, sulla pagina Facebook ufficiale del Torino, molto critico nei confronti della società: “Peccato che sia l’unica società dove non interessa nulla di quei giocatori che hanno lasciato un segno con quella maglia”. Il messaggio di Terzan ha ricevuto l’apprezzamento anche di centinaia di tifosi che gli hanno lasciato un like.