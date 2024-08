Urbano Cairo si trova in vacanza in Sardegna. Altro post al mare e i tifosi sono infuriati per il mercato fermo

Il Torino di Vanoli, a pochi giorni dall’inizio della Serie A, deve ancora essere completato. Il presidente del Torino Urbano Cairo si trova in vacanza in Sardegna. Dopo le flessioni di ieri, oggi ha pubblicato su Instagram una foto al mare. I commenti dei tifosi non si sono fatti attendere, infuriati per il mercato fermo. Eccone alcuni: “Tranquillo Pres vado a fare io il quinto di sinistra”, “Sei in relax da tutta l’estate non ci compri nessuno”, “Un po’ di acquisti per il Toro ogni tanto invece?”, “Pres relax come il nostro mercato”, “Urbano dai torna sullo yatch e alza il telefono per comprare qualcuno, poi così ti godi meglio i tuffi”. Di seguito, il post.