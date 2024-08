In seguito al 2-2 di San Siro, alcuni giocatori del Torino si sono espressi sui social: tra questi anche Bellanova e Lazaro

Nella serata di ieri, i granata hanno sfiorato l’impresa a San Siro. Ma comunque 1 punto è stato portato a casa e si sono viste ottime cose. Come di consueto, a fine gara, alcuni giocatori del Torino si sono espressi sui social. Tra questi Bellanova e Lazaro, ieri sera grandi protagonisti.

Le reazioni social

Bellanova ha pubblicato 3 foto su Instagram, con la descrizione: “Trust the process”. Ovvero: “Fidati del processo”. Il numero 19 crede nella crescita di questo Toro. Lazaro ha risposto, commentando: “Grande frate”. Lo stesso Lazaro invece, di foto ne ha pubblicate 5. Queste le sue parole: “Questo fa male… Volevamo davvero vincere! Ma sono orgoglioso di questa squadra e siamo sulla buona strada, continueremo a lavorare sodo e a crescere come squadra. Ci vediamo la prossima settimana a Torino”. Anche Njie, alla sua prima convocazione in Prima Squadra, ha messo una foto e ha scritto: “Era così vicino che i miei sogni diventassero realtà in uno dei migliori stadi del mondo, ma questo è solo l’inizio. Sono davvero felice dell’impegno della squadra oggi! Forza Toro Sempre!”